Espagne - Allemagne (1-1) : voir l'égalisation de Niclas Füllkrug

Revivez en vidéo le but égalisateur à 1-1 de Niclas Füllkrug lors de la rencontre Espagne - Allemagne, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. A la 83e minute de la rencontre, le buteur du Werder Brême, servi par Jamal Musiala, a pris ses responsabilités dans la surface et fusillé Unai Simon avec une énorme frappe du pied droit. Un but libérateur pour les Allemands, en difficulté comptablement dans cette phase de groupes.