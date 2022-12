Espagne - Allemagne (1-1) : voir la triple accolade de Luis Enrique et Hansi Flick en fin de match

Revivez en vidéo les salutations entre Luis Enrique Martinez et Hansi Flick après le nul entre l'Espagne - Allemagne (1-1), match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Après le coup de sifflet final, les deux sélectionneurs ont joué au chat et à la souris pour se saluer. Tout cela a rendu la scène assez cocasse à voir. Plutôt identiques dans les idées de jeu, les techniciens s'apprécient et se respectent.