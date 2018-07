Le captiaine de l'équipe d'Espagne, Sergio Ramos, est revenu sur l'élimination de sa sélection dès les 8es de finale face à la Russie (1-1, 4 tab à 3). Malgré une très forte domination et plus de 1000 passes effectuées dans le match, la Roja a dit adieux à son rêve d'un deuxième titre mondial. Mais pour Sergio Ramos, les Espagnols ont tout donné et peuvent être fiers de leur parcours.