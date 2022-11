Etats-Unis - Pays de Galles (1 - 0) : le but de Timothy Weah vu par la spider cam

Revoyez le magnifique but de Timothy Weah pour les Etats-Unis sous un angle magnifique ! Grâce à la spider cam, le but américain est encore plus beau. La percée de Pulisic, et l'appel de balle de Weah permettent de miex apprécier les déplacements et les prises de décision rapides des attaquants des Etats-Unis.