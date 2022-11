Etats-Unis - Pays de Galles (1 - 0) : le magnifique but de Timothy Weah

Le magnifique but de Timothy Weah pour les Etats-Unis ! Sur une récupétation américaine, Christian Pulisic progresse balle au pied et résiste à deux adversaires. A 30 mètres de but, il sert en profondeur Timothy Weah parti à la limite du hors-jeu. L'attaquant frappe en première intention et trompe Hennessey d'un tir du pied droit ! (1-0)