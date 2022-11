Le Mag de la Coupe du Monde du 27 novembre 2022 (l'après match de Belgique-Maroc)

Revivez en vidéo l'analyse de la victoire du Maroc face à la Belgique (0-2) avec Adil Rami, Rio Mavuba et Nadia Benmokhtar. Grâce à des buts de Abdelhamid Sabiri (73e) et Zakaria Aboukhlal (90e+2) en seconde période, les Lions de l'Atlas ont disposé avec autorité du demi-finaliste de la Coupe du monde 2018, une nouvelle fois décevant avec ses cadres sur la pelouse. Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku n'ont pas pesé, alors que les Marocains d'Achraf Hakimi ont tout donné. Le Mag de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 vous permettra de ne rien manquer de la compétition ! Analyses, décryptages, retour sur les matchs avec les plus grands experts du ballon rond : vous ne raterez rien de ce Mondial !