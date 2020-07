"Oh Benjamin Pavard, il nous fait une Nacho, non ce n'est pas une Nacho, c'est une Pavard !" Embarquez avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu en cabine commentateurs pour revivre le but exceptionnel de Benjamin Pavard face à l'Argentinee. Tous les supporters des Bleus à Kazan se sont enflammés sur cette frappe extraordinaire dun défenseur de Stuttgart, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aussi !