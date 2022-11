France - Australie (0-1) : voir l'ouverture du score de l'Australie !

Revivez en vidéo le premier but de la rencontre entre la France et l'Australie. Les Socceroos ont ouvert le score à la 9e minute par Craig Goodwin. L'attaquant de l'Australie a repris un centre venu du côté droit et trompé Hugo Lloris. Sur l'action, Lucas Hernandez s'est blessé au genou droit et a été contraint de sortir de la pelouse.