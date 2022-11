France - Australie (2-1) : voir le beau ciseau de Giroud !

Revivez la grosse occasion d’Olivier Giroud, lors de la rencontre entre la France et l’Australie, comptant pour la phase de groupes de la Coupe du Monde (Groupe D). Sur un centre parfait venu de la gauche, l’attaquant de l’AC Milan ne s’est pas posé de question et a tenté un ciseau retourné. Sa frappe, piquée, est passée de peu à côté du poteau droit. Encore un but et Giroud en sera à 51 réalisations en équipe de France, soit autant que le record de Thierry Henry.