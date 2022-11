France - Australie (2-1) : voir le 50e but de Giroud avec les Bleus

Revivez en vidéo le deuxième but de l'équipe de France lors de la rencontre France - Australie, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 (groupe D). Après avoir égalisé, les Bleus sont passés devant grâce à un but d'Olivier Giroud. Trouvé en retrait dans la surface par Adrien Rabiot, le buteur de l'AC Milan a marqué du plat du pied droit dans le but vide. Ce but est le 50e de sa carrière avec le maillot de l'équipe de France. Giroud est aussi le plus vieux buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du monde.