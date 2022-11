France - Australie (3-1) : voir le but du break de Mbappé !

Revivez le troisième but de l’équipe de France face à l’Australie, inscrit par Kylian Mbappé, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Alors que les Bleus menaient 2-1 à la 68e minute de jeu, l’attaquant du PSG a d’abord centré devant le but. Le ballon est arrivé jusqu’à Ousmane Dembélé, qui a provoqué et centré à son tour… pour la tête de son coéquipier. Le ballon a heurté le poteau droit de Ryan avant de terminer au fond des filets. Un but du break synonyme de libération pour les hommes de Didier Deschamps, qui étaient menés 1-0.