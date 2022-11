France - Australie (4-1) : voir le but record de Giroud, qui devient le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Revivez le quatrième but de l’équipe de France face à l’Australie mardi soir, inscrit par Olivier Giroud dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Déjà auteur du deuxième but tricolore, l’attaquant de l’AC Milan a repris de la tête un centre parfait, et du gauche, de Kylian Mbappé. L’ancien joueur d’Arsenal et Chelsea a ainsi inscrit son 51e but en sélection, devenant le co-meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec Thierry Henry. Le tout en 115 sélections. Un but qui a presque mis fin au suspense alors que l’Australie avait ouvert le score en début de rencontre.