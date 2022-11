France - Australie (4 - 1) : voir le match d'Olivier Giroud

L’équipe de France a parfaitement entamé sa Coupe du monde mardi soir, face à l’Australie (4-1). Menés au score par les Socceroos, les Bleus ont réagi pour renverser cette rencontre du groupe D. Une réaction collective… et une superbe histoire individuelle : celle d’Olivier Giroud, qui a inscrit ses 50e et 51e buts en sélection. Le voilà désormais co-meilleur buteur de l’histoire des Tricolores, à égalité avec Thierry Henry. Revivez la prestation complète du buteur de l’AC Milan, qui a marqué du droit et de la tête.