France - Australie (4-1) : voir le doublé d'Olivier Giroud sous tous les angles

Revivez en vidéo le quatrième but de l’équipe de France face à l’Australie, inscrit par Olivier Giroud, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. Buteur à la 71e minute, le Français a inscrit par la même occasion son 51e but avec le maillot des Bleus et ainsi égalé le record de buts de Thierry Henry. Revivez ce but historique avec plusieurs angles de caméra.