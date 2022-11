France - Australie (4 - 1) : voir le résumé du match

Revivez les moments forts de la rencontre entre l’équipe de France et l’Australie, disputée mardi soir dans le cadre de la première journée de la phase de groupes du Mondial 2022. Les Bleus sont passés par toutes les émotions dans ce match du groupe D. D’abord menés au score, les hommes de Didier Deschamps ont vu Lucas Hernandez sortir sur blessure. Mais les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont très bien réagi pour s’imposer (4-1) grâce à Adrien Rabiot, Olivier Giroud – double buteur – et Kylian Mbappé. Une entame presque parfaite pour une formation privée, rappelons-le, de Paul Pogba, N’Golo Kanté et Karim Benzema.