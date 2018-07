L'équipe de France est championne du monde après sa victoire en finale face à la Croatie (4-2) ! C'est la 2ème finale mondiale avec le plus de buts marqués. Revivez tous les buts du match : le but contre son camp de Mandzukic, la frappe de Perisic, le penalty de Griezmann, la frappe du gauche de Pogba, la frappe du droit de Mbappé et le dernier but de Mandzukic.