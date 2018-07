L'ancienne gloire de la sélection croate, Slaven Bilic, se livre en exclusivité pour TF1 concernant le duel à distance entre Kylian Mbappé et Luka Modric pour le titre de meilleur joueur de la Coupe du monde. Pour l'ancien défenseur et ancien sélectionneur de la Croatie, depuis l'élimination de la Belgique d'Eden Hazard, le milieu du Real Madrid et l'attaquant du PSG sont les favoris. Et il a une préférence !