France - Danemark (0-0) : voir le beau mouvementre entre Mbappé et Dembélé

Revivez en vidéo le beau mouvement entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lors de la rencontre France - Danemark, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 (poule D). Lors de la seconde période, Mbappé et Dembélé ont effectué une superbe combinaison et mis la défense danoise en difficulté.