France - Danemark (1-1) : voir l'arrêt de Hugo Lloris

Revivez en vidéo la parade décisive d'Hugo Lloris face à Jasper Lindstrom lors de la rencontre France - Danemark, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 (poule D). A la 73e minute de la rencontre, le capitaine des Bleus a sorti la frappe à bout portant du joueur de Francfort et empêché le but du 1-2 pour les Danois. Cette action a suivi le but d'Andreas Christensen. Heureusement, les Bleus ont tenu bon grâce à leur gardien, puis Théo Hernandez.