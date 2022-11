France - Danemark (2-1) : voir le deuxième but décisif de Mbappé

Revivez en vidéo le but du 2-1 signé Kylian Mbappé lors de la rencontre France - Danemark, match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 (poule D). A la 87e minute de la rencontre, le buteur du PSG a mis les Bleus devant grâce à un but à bout portant marqué avec le haut de sa cuisse droite sur un centre d'Antoine Griezmann. Un but magnifique qui a fait un bien fou aux Bleus de Didier Deschamps. Le VAR n'a pas signalé de hors-jeu.