France - Danemark (2-1) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la rencontre France - Danemark (2-1), match comptant pour la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 (poule D). Grâce à un doublé de Kylian Mbappé (61e, 86e), ses 30es et 31es buts avec le maillot de l'équipe de France, les Bleus de Didier Deschamps ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale après deux journées dans ce 1er tour du Mondial. Dominateurs, les Bleus ont signé une victoire méritée, même si le Danemark a eu un moment fort en seconde période, notamment après son but égalisateur. Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, logiquement, ont été les hommes du match. Adrien Rabiot, Hugo Lloris et la défense ont également brillé.