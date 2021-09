France - Finlande (2-0) : le doublé d'Antoine Griezmann en vidéo

Il y a avait un trou de souris pour glisser ce ballon dans le but finlandais, et Griezmann l'a trouvé. Tout part encore de Karim Benzema qui se défait du marquage de ces adversaires et glisse un sublime ballon à Léo Dubois qui redonne à Griezmann. On pense que Grizou a trop poussé son ballon, mais c'est mal connaitre l'attaquant des Bleus !