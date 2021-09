France - Finlande (2-0) : tous les buts

Après cinq matches nuls consécutif, la France était attendue contre la Finlande et devait gagner mais aussi séduire, avec les yeux aussi fixés sur l'animation offensive, en esperant voir Karim Benzema se liberer dans sa ville natale, Lyon. On a été servi, après un début de match difficile, les Bleus ont joué plus libéré, portés par un duo offensif en feu : Antoine Griezmann et Karim Benzema. Les deux joueurs ont offerts une prestation XXL avec à la clé un double pour l'attaquant des Colchoneros.