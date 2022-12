France - Maroc (1-0) : voir la réaction de Didier Deschamps sur l'ouverture du score

Revivez en vidéo la réaction de Didier Deschamps sur l'ouverture du score de Théo Hernandez lors de la seconde demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc. A la 5e minute de la rencontre, le latéral gauche des Bleus a marqué le premier but de la rencontre suite à une magnifique reprise de demi-volée de gauche dans la surface de réparation. Un tir smashé qui a rendu Yassine Bounou impuissant. Ce but a procuré une grande joie chez le sélectionneur des Bleus.