France - Maroc (1-0) : voir le superbe arrêt de Lloris face à Ounahi

Revivez en vidéo la superbe parade d'Hugo Lloris lors de la seconde demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc. A la 10e minute de la rencontre, le gardien et capitaine des Bleus a sorti la magnifique frappe d'Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain a enroulé une très belle frappe du pied droit depuis une position lointaine et excentrée, mais il a trouvé les gants de portier de Tottenham.