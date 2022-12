France - Maroc (1-0) : voir l'énorme double occasion française

Revivez en vidéo la superbe occasion des Bleus avec Kylian Mbappé et Olivier Giroud lors de la seconde demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc. A la 36e minute de la rencontre, les Bleus ont eu une magnifique opportunité de marquer un deuxième but suite à une grosse percée d'Aurélien Tchouameni dans l'entrejeu. Après cette chevauchée du joueur du Real Madrid, le jeu s'est porté à gauche avec un appel de Kylian Mbappé. Si le buteur du PSG n'a pas réussi à frapper correctement au but, mais Giroud oui, mais le buteur de l'AC Milan a manqué le cadre depuis l'intérieur de la surface de réparation.