France - Maroc (2-0) : voir la réaction de Didier Deschamps sur le deuxième but libérateur

Revivez en vidéo la réaction de Didier Deschamps sur le deuxième but de l'équipe de France signé Randal Kolo Muani lors de la seconde demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc. A la 79e minute de jeu, Randal Kolo Muani a mis les Bleus à l'abri avec un but marqué à bout portant dans la surface de réparation. Le joueur de Francfort a marqué ce but sur son premier ballon du match lui qui était tout juste entré en jeu à la place d'Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé et Marcus Thuram ont activement participé à la construction de ce but. Le sélectionneur des Bleus a, lui, explosé de joie.