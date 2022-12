France - Maroc (2-0) : voir le but de Randal Kolo-Muani sous tous les angles

Revivez en vidéo le deuxième but de l'équipe de France sous tous les angles signé Randal Kolo Muani lors de la seconde demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc. A la 79e minute de jeu, Randal Kolo Muani a mis les Bleus à l'abri avec un but marqué à bout portant dans la surface de réparation. Le joueur de Francfort a marqué ce but sur son premier ballon du match lui qui était tout juste entré en jeu à la place d'Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé et Marcus Thuram ont activement participé à la construction de ce but que vous pouvez revivre avec plusieurs angles de caméra différents.