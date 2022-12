France - Maroc (2-0) : voir tous les buts du match

Revivez en vidéo tous les buts de la seconde demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc (2-0). Théo Hernandez (5e) et Randal Kolo Muani (79e) ont marqué les deux buts de cette rencontre remportée avec autorité par l'équipe de France. Les Bleus de Didier Deschamps et Kylian Mbappé affronteront l'Argentine de Lionel Messi en finale.