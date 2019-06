Non titularisée lors du premier match de la Coupe du monde face à la Corée du Sud, Valérie Gauvin retrouvait sa place dans le Onze face à la Norvège à la pointe de l'attaque des Bleues. L'attaquante de Montpellier a beaucoup lutté en première période et a été récompensée de ses efforts dès la reprise avec son premier but dans la compétition. Revivez son match en vidéo.