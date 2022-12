France - Pologne (0-0) : voir l'INCROYABLE sauvetage de Varane sur sa ligne !

Revivez en vidéo le double sauvetage d'Hugo Lloris et Raphaël Varane lors du huitième de finale entre l'équipe de France et la Pologne, rencontre qui se joue au Al Thumama stadium. A la 38e minute de la rencontre, Piotr Zielenski a frappé au but depuis l'intérieur de la surface et trouvé les deux cuisses de Lloris, une nouvelle fois décisif. Dans la foulée, une reprise à bout portant a été sortie par Raphaël Varane sur sa ligne.