France - Pologne (1-0) : voir la belle occasion de Mbappé !

Revivez en vidéo la belle occasion de Kylian Mbappé lors du huitième de finale entre l'équipe de France et la Pologne, rencontre qui se joue au Al Thumama stadium. A la 55e minute de la rencontre, le buteur des Bleus et du PSG a failli marquer le deuxième but pour les champions du monde avec une frappe qui n'a pas trouvé le cadre.