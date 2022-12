France - Pologne (1-0) : voir la réaction de Didier Deschamps sur le but d'Olivier Giroud

Revivez en vidéo la réaction de Didier Deschamps à l'ouverture du score des Bleus signée Olivier Giroud lors du huitième de finale entre l'équipe de France et la Pologne, rencontre qui se joue au Al Thumama stadium. A la 44e minute de la rencontre, Giroud a inscrit le premier but de cette rencontre et provoqué une joie intense chez son sélectionneur.