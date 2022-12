France - Pologne (1-0) : voir le but décisif (et record) de Giroud !

Revivez en vidéo l'ouverture du score des Bleus signée Olivier Giroud lors du huitième de finale entre l'équipe de France et la Pologne, rencontre qui se joue au Al Thumama stadium. A la 44e minute de la rencontre, Giroud a délivré les siens grâce à une frappe croisée du pied gauche tentée depuis l'intérieur de la surface de réparation. Le joueur de l'AC Milan a été servi sur un plateau par Kylian Mbappé pour marquer son 52e but en équipe de France et devenir le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Thierry Henry.