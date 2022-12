France - Pologne (1-0) : voir le but EXCEPTIONNEL de Giroud... refusé

Revivez en vidéo le but exceptionnel refusé à Olivier Giroud lors du huitième de finale entre l'équipe de France et la Pologne, rencontre qui se joue au Al Thumama stadium. A la 57e minute de la rencontre, le buteur de l'AC Milan a envoyé un superbe geste acrobatique et marqué le deuxième but de l'équipe de France, mais l'arbitre avait sifflé une faute dans la surface juste avant.