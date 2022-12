France - Pologne (2-0) : voir le but de Kylian Mbappé !

Revivez en vidéo le deuxième but des Bleus signé Kylian Mbappé lors du huitième de finale entre l'équipe de France et la Pologne, rencontre qui se joue au Al Thumama stadium. A la 74e minute de la rencontre, l'attaquant de l'équipe de France a expédié un missile du pied dans la cage de Wojciech Szczęsny. Tout est parti d'un dégagement défensif d'Antoine Griezmann dans la surface de réparation d'Hugo Lloris, d'un relais d'Olivier Giroud, puis d'une passe décisive d'Ousmane Dembélé. Il s'agit du 4e but de Mbappé dans ce Mondial et de son 8e au total dans la compétition.