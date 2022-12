France - Pologne (3-0) : voir le deuxième but fou de Mbappé

Revivez en vidéo le troisième but des Bleus signé Kylian Mbappé lors du huitième de finale entre l'équipe de France et la Pologne, rencontre qui se joue au Al Thumama stadium. A la 90e minute de la rencontre, le buteur des Bleus et du PSG a envoyé une mine en pleine lucarne avec son pied droit. Servi dans la surface par Marcus Thuram, Mbappé a fixé la cage et enroulé une merveille de frappe pour marquer son 4e but dans cette Coupe du monde 2022.