France - Pologne (3-1) : voir le but sur pénalty de Lewandowski

Revivez en vidéo le but sur penalty signé Robert Lewandowski lors du huitième de finale entre l'équipe de France et la Pologne (3-1). A la 90e+8 minute, Lewandowski a réduit le score pour l'honneur sur penalty en trompant Hugo Lloris. Il a fallu retirer le penalty une deuxième fois après une irrégularité sur la première tentative. Malgré ce 2e but dans le Mondial, le buteur du Barça n'a pas pu empêcher l'élimination de sa nation face à la bande à Kylian Mbappé.