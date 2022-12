France - Pologne (3-1) : voir le film du match

Revivez en vidéo le film du match de ce huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et la Pologne. Les Bleus se sont imposés 3-1 grâce à un but d'Olivier Giroud et un doublé de Kylian Mbappé. Les hommes de Didier Deschamps affronteront l'Angleterre en quarts de finale samedi soir.