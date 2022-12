France - Pologne (3-1) : voir le match de Kylian Mbappé

Revivez en vidéo les meilleurs moments du match de Kylian Mbappé lors de la victoire de l'équipe de France contre la Pologne (3-1) dimanche, en 8es de finale de la Coupe du monde 2022. Auteur d'un doublé et passeur décisif sur l'ouverture du score d'Olivier Giroud, le joueur des Bleus et du PSG a porté son total de buts à 5 dans cette Coupe du monde et 9 en carrière.