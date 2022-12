France - Pologne (3-1) : voir le résumé du match

Revivez en vidéo le résumé de la victoire de l'équipe de France contre la Pologne dimanche soir (3-1), dans le cadre des 8es de finale de la Coupe du monde 2022. Dominateurs, les Bleus de Didier Deschamps ont logiquement obtenu leur qualification pour les quarts de finale après un match dans l'ensemble plein de maîtrise. Malgré quelques frayeurs défensives, les Bleus ont maîtrisé les débats et pu compter sur des buts d'Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Le joueur du PSG a même marqué un doublé et porté son total de buts à 5 dans cette Coupe du monde 2022.