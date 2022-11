Gêné de marquer contre son pays natal, Embolo défendu et félicité par Rigobert Song

Pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022, la Suisse est venue à bout du Cameroun (1-0) grâce à un but de Breel Embolo. Lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a tenu à féliciter l'attaquant de l'AS Monaco pour son but et son match. Pendant la rencontre, le coéquipier de Granit Xhaka n'a pas célébré son but décisif face à son pays natal.