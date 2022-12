Coupe du monde 2022 - Hugo Lloris : Dans l'histoire des Bleus

Hugo Lloris va entrer encore plus dans l'histoire des Bleus. Sauf retournement de situation, le capitaine de l'équipe de France va égaler le record de sélections de Lilian Thuram lors du 8e de finale entre la France et la Pologne, dimanche (15h50 sur TF1). Le gardien de Tottenham va disputer son 142e match avec le maillot de l'équipe de France. Plus que jamais, le champion du monde 2018 entre dans l'histoire des Bleus. Le Mag de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 vous permettra de ne rien manquer de la compétition ! Analyses, décryptages, retour sur les matchs avec les plus grands experts du ballon rond : vous ne raterez rien de ce Mondial !