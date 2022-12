Hugo Lloris : "Élever notre niveau"

Revivez en vidéo l'entretien d'Hugo Lloris avec notre reporter auprès des Bleus, Saber Desfarges, à la veille du quart de finale entre l'équipe de France et l'Angleterre dans cette Coupe du monde 2022. Le capitaine des Bleus est revenu sur le choc face aux Three Lions d'Harry Kane et l'état d'esprit des Bleus avant une fin de Mondial qui promet.