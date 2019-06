Une scène inhabituelle s'est déroulée à l'issue du match entre le Canada et le Cameroun au Stade de la Mosson à Montpellier. La défenseure camerounaise Estelle Johnson était toute émue au bord de la pelouse. On peut le comprendre : elle assistait en direct à une demande en mariage pour...sa soeur ! Et il faut croire qu'elle a dit oui !