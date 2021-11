Italie - Suisse : revoir le match en intégralité

Retrouvez en vidéo et en intégralité le Italie / Suisse . Une rencontre amicale qui s'est déroulée au Stade de France à Saint-Denis (93). TFX annonce la diffusion évènement d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022 : Italie / Suisse au stade olympique de RomeAu match aller, les deux nations se sont quittées sur un score vierge. Désormais à égalité de points au classement du groupe C, qui de La Squadra Azzurra ou de La Nati créera la différence ?D'autant plus que l'enjeu est de taille : le vainqueur de cette rencontre sera directement qualifié pour la Coupe du Monde et le perdant sera condamné à passer par les barrages...