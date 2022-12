La caméra de TF1 a capté le striker qui envahi le terrain de Portugal - Uruguay

La caméra de Chou Sin a suivi le striker qui est rentré sur le terrain de Portugal - Uruguay avec un drapeau LGBT et un message de paix pour l'Ukraine et de solidarité pour la révolution Iranienne. Le Portugal a par ailleurs dominé l'Uruguay (2-0) dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se sont qualifiés pour les 8es de finale.