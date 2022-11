La réaction d'Aurélien Tchouameni après la victoire des Bleus face à l'Australie

Après la victoire de l'équipe de France face à l'Australie mardi soir (4-1), pour la première journée de la phase de groupes de cette Coupe du Monde 2022, Aurélien Tchouameni s'est livré au micro de Saber Desfarges. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a réalisé un bon travail de l'ombre derrière les buteurs Adrien Rabiot, Olivier Giroud et Kylian Mbappé, a analysé la rencontre et s'est projeté sur la suite. Les Bleus veulent se qualifier au plus vite dans ce groupe D.