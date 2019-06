Les joueuses du Nigeria ont appris leur qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde depuis leur hôtel où elles suivaient le match entre le Chili et la Thaïlande. La fin de la rencontre a été très stressante puisque les sud-américaines étaient à un but d'un ticket pour les 8es et auraient pris la place des Nigérianes. Revivez le coup de sifflet final depuis les couloirs de leur hôtel. Un très grand moment !