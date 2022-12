Les Bleus : Le Studio avec Randal Kolo Muani

Revoyez la réaction de Randal Kolo Muani dans le Studio du Mag ! Le jeune attaquant des Bleus a inscrit son premier but en bleu lors de la demi-finale contre le Maroc. Quelques heures avant la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, il revient sur son parcours et sur l'opposition à venir contre Lionel Messi et ses partenaires.